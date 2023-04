Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) -Da Michter's aufgrund der starken Nachfrage weiterhin mit Bestandsengpässen zu kämpfen hat, ergreift das Unternehmen Maßnahmen, um die Kapazität verantwortungsvoll zu erweitern. In den letzten Jahren hat Michter's seine Kapazitäten für die Fermentierung durch sechs 18.000-Gallonen-Fermenter der Firma Vendome Copper & Brass Works aus Louisville erweitert. Ende 2022 stellte Michter's seine Kernbrennerei in Shively auf einen 24/7-Betrieb um. Darüber hinaus hat Michter's erhebliche Investitionen in seine Abfüllbetriebe getätigt. Im Januar 2023 nahm das Unternehmen eine neue Abfüllanlage in Betrieb, um noch mehr großartigen Whiskey auf den Markt zu bringen.Auch wenn diese Maßnahmen die nationale und internationale Nachfrage wahrscheinlich nicht kurzfristig befriedigen können, so spiegeln sie doch das ständige Bestreben wider, den Verbrauchern mehr Michter's anzubieten, ohne dabei auf das höchste Qualitätsniveau zu verzichten, für das die Marke geschätzt wird."Wir erkennen die Frustration einiger unserer Fans, die Schwierigkeiten haben, bestimmte Produkte von Michter's in den Regalen zu finden. Wir möchten, dass unsere treuen Michter's-Trinker wissen, dass wir versuchen, weiterhin in das Wachstum der Marke zu investieren und gleichzeitig das außergewöhnliche Niveau unserer Whiskeys beizubehalten", kommentierte Andrea Wilson, Michter's Master of Maturation. "Wir haben einen Planungshorizont von mehr als 30 Jahren für unsere Whiskeys und verwenden Modelle, um den Verkauf zu planen und arbeiten hart daran, der Qualität unserer Whiskeys treu zu bleiben", fügte sie hinzu.Seit über 20 Jahren ist Steve Ziegler, leitender Vizepräsident von Michter's, mit der Zuteilung der von Michter's angebotenen Kentucky-Whiskeys an die Vertriebshändler und Importeure des Unternehmens betraut. "Mein Job war vor Jahren viel einfacher, als wir uns glücklich schätzen konnten, landesweit 50 Dreierpacks in einem Monat zu verkaufen", so Ziegler. "Im Vergleich zu vielen anderen Whiskey-Unternehmen sind wir noch recht klein. Unser Master Distiller Dan McKee und unsere Master of Maturation Andrea Wilson entscheiden, wann bestimmte Fässer nach ihren Maßstäben gereift und bereit zur Freigabe sind. Ich gebe mein Bestes, um diesen Whiskey an unsere Kunden zu verteilen. Leider reicht das, was wir herausgeben, derzeit einfach nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Wir gehen das Defizit an, ohne Abstriche zu machen."Michter's hat seine Produktion im Laufe der Jahre behutsam ausgeweitet und ist nach wie vor entschlossen, seine hohe Qualität beizubehalten und wenn möglich noch zu verbessern. "Unser Ziel ist es, den besten amerikanischen Whiskey herzustellen", so Master Distiller Dan McKee. "Wir würden gerne mehr davon anbieten, aber wir werden es einfach nicht tun, bis der Whiskey so weit ist, wie es unsere treuen Michter's-Trinker erwarten. Ich denke, dass wir in dieser Hinsicht einige gute Neuigkeiten zu verkünden haben, weshalb ich mich sehr freue, den Michter's 10 Year Rye für das Jahr 2023 vorstellen zu können."Während alle Michter's-Sorten weiterhin zur Verfügung gestellt werden, bringt die Brennerei zum ersten Mal seit Juli 2022 den 10 Year Rye auf den Markt. Michter's 10 Year Rye ist ein Rye im Kentucky-Stil mit einem hohen Anteil an Mais und gemälzter Gerste in der Maische und hat einen empfohlenen Verkaufspreis in den USA von 200 $ pro 750-ml-Flasche.WilsonWilson, Michter's Master of Maturation, sagte: "Der 10 Year Rye ist elegant und voller Kräuter- und Honigtöne mit warmer Würze, was zu einem fesselnden, reichhaltigen und weichen Trinkerlebnis führt. Ich hoffe, dass es jedem, der es erlebt, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, während wir daran arbeiten, noch mehr wunderbare Michter's auf den Markt zu bringen."Michter's blickt auf eine reiche und lange Tradition in der Herstellung traditioneller amerikanischer Whiskeys von außergewöhnlicher Qualität zurück. Das Portfolio von Michter's umfasst Rye, Bourbon, Sour Mash Whiskey und American Whiskey, die alle bis zu ihrer höchsten Reife gereift sind. Im Oktober 2022 wurde Michter's in einer weltweiten Umfrage zum "Most Admired American Whiskey" ernannt. Im Januar 2023 wurde Michter's von Drinks International in ihrem jährlichen Markenbericht zur Nr. 1 der beliebtesten amerikanischen Whiskeymarken ernannt.