Der Montag verlief an der Börse eher unaufgeregt, was die meisten Beobachter auf anstehende Zahlen der US-Tech-Riesen zurückführen. Bis hier heute nach Handelsschluss die ersten Konzerne vorlegen, scheinen die Börsianer sich in Zurückhaltung zu üben. Das Highlight zu Wochenbeginn war da noch Bed Bath & Beyond, allerdings leider im negativen Sinne.Bereits am Sonntag kündigte der kriselnde Einzelhändler den Gang in die Insolvenz an, der zuvor noch mit aller Macht verhindert werden sollte. Doch sämtliche Bemühungen scheinen ...

