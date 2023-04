München (ots) -Der MSV Duisburg ärgert die Spitzenklubs, schafft diesmal ein starkes 2:2 gegen den Spitzenreiter SV Elversberg. Kleiner Haken: es war das 12. Unentschieden, allein 6 aus den letzten 8 Partien - Liga-Spitze. Deshalb kommen die Duisburger mit 39 Punkten nicht wirklich aus dem Tabellenkeller. Trainer Torsten Ziegner: "Wir haben gegen den Tabellenführer gespielt, lagen zweimal zurück. Dann sollten wir schon realistisch genug sein, dass wir den Punkt gewonnen haben." Dass sich die Mannschaft nach Rückständen nun immer wieder zurückkämpfe, wertet Ziegner als dickes Plus. Für Spitzenreiter Elversberg ist es das 3. Spiel ohne Sieg - nach 2 Niederlagen nun ein unbefriedigendes 2:2. Der Titelanwärter stottert sich zum Aufstieg. "Es ist ärgerlich", sagt Trainer Horst Steffen: "Wenn man die vergebenen Chancen zusammenzählt, ist es wieder mal ein vergebener Sieg." Sein Doppel-Torschütze Nick Woltemade findet: "Irgendwann werden wir den Sack schon zumachen!"Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Nachholspiel MSV Duisburg gegen SV Elversberg - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der 34. Spieltag wird heiß, schon am Freitag: Mannheim hat noch eine Aufstiegschance, Gegner Halle spielt um den Klassenerhalt. Live ab 18.30 Uhr. Dresden gastiert am Samstag bei den bockstarken Freiburger Youngstern, die Dritter sind, aber als 2. Mannschaft nicht aufsteigen dürfen. Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz. Am Sonntag wird's in 3 Spielen richtig brisant: Zwickau steht nach dem "Bierduschen-Abbruch" in Osnabrück besonders unter Druck. Das Traditionsduell Saarbrücken gegen TSV 1860 München läuft ab 13.45 Uhr.MSV Duisburg - SV Elversberg 2:2Duisburg, jetzt 39 Punkte, muss die Abstiegszone (weiterhin) im Blick haben. Spitzenreiter Elversberg, 67 Punkte, schwächelt nach 2 Niederlagen und dem Remis weiter in diesem Jahr."Wir können genug Vertrauen in unsere Stärken haben", sagt dennoch der zweifache Torschütze Nick Woltemade: "Irgendwann werden wir den Sack schon zumachen!" Noch hat Elversberg 4 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Wiesbaden, 8 Zähler auf den Relegationsplatz, den Dresden einnimmt."Es ist eher ärgerlich!" Eversbergs Trainer Horst Steffen ärgerte sich wieder mal über die Chancenverwertung: "Wenn man die vergebenen Chancen zusammenzählt, ist es wieder mal ein vergebener Sieg. Weil wir auch zweimal wieder die Führung hergegeben haben, ist es ärgerlich. Nach den Anfangsminuten haben wir gezeigt, was wir können - das Spiel einen Großteil bestimmt. Wir haben gezeigt, dass wir Spitzenreiter sind und das zu Recht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VE03WWQ2aXUzVDJVVnpVV0t0WGdpcTVEVUNXa0swU0Naa1V5ZGdUWlRoQT0=Torsten Ziegner hat mit dem MSV in den letzten 8 Spielen siebenmal Unentschieden gespielt, glücklich war er dennoch: "Wir haben gegen den Tabellenführer gespielt, lagen zweimal zurück. Dann sollten wir schon realistisch genug sein, dass wir den Punkt gewonnen haben. Genauso nehmen wir ihn auch mict, das war unser Ziel, einen Punkt zu holen, das haben wir geschafft."Der MSV holte zweimal einen Rückstand auf - wie schon in den vergangenen letzten Partien und nimmt so das nicht gerade verwöhnte Heim-Publikum mit: "Was immer so ein bisschen gefehlt hat, war die Überzeugung, nach so einem Rückstand wieder zurückzukommen. Da haben wir viel mit den Jungs in Gesprächen gearbeitet....Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir den Zuschauern etwas zurückzahlen wollen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXhDbms0eGJkZStXUVd4Z1loU1lRQ0UxZUdZRFhHNzdOcW93VTlid1YvOD0=3. Liga komplett live bei MagentaSport - 34. Spieltag:Freitag, 28.04.2023Ab 18.30 Uhr: Waldhof Mannheim - Hallescher FCSamstag, 29.04.2023Ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz: SC Freiburg II - Dynamo Dresden, SpVgg. Bayreuth - MSV Duisburg, BVB II - SV Elversberg, FC Ingolstadt - SC Verl, Erzgebirge Aue - Viktoria Köln, SV Wehen Wiesbaden - SV MeppenSonntag, 30.04.2023Ab 12.45 Uhr: VfL Osnabrück - FSV ZwickauAb 13.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 MünchenAb 14.45 Uhr: RW Essen - VfB OldenburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5494454