Die Quartalszahlen von Microsoft wurden soeben veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen (so waren die Erwartungen): Umsatz: 52,9Miliarden Dollar (51,1 Milliarden Dollar erwartet; gegenüber 49,3 Milliarden Dollar in Q3 2022) Bereinigter Gewinn pro Aktie: 2,45 Dollar (2,23 Dollar war erwartet (Flüsterschätzung lag bei 2,26 Dollar); gegenüber 2,22 Dollar in Q3 2022) Produktivität und Geschäftsprozesse: 17,5 Milliarden ...

