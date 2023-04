Am heutigen Tag tendiert Gold bis in den späten Handel hinein freundlich, nachdem die heute Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten weiterhin insgesamt das Bild einer zunehmenden Abschwächung sowohl der allgemeinen Wirtschafts- wie aber auch Preisauftriebs-Dynamik in den USA zeichneten.Aktuell legt Gold (TVC:GOLD) um 21:50 Uhr gegenüber seinem gestrigen Schlusskurs um + 0,5 % auf 1999 USD zu, wobei heute bislang sogar ein Tageshoch von 2004 USD erreicht wurde.Das Tagestief hatte in einer weiteren massiven Abgabewelle wieder einmal durch offenkundige ...

