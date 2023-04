Die deutliche Absatzbelebung in Europa und Nordamerika plus hohe Absatzpreisen bescherten dem Nutzfahrzeughersteller ähnlich wie Wettbewerber VOLVO und TRATON ein starkes Q1. Obwohl analystenseitig die Erwartungen zuletzt hochgeschraubt wurden, hat DAIMLER TRUCK mit 1,2 Mrd. € beim EBIT im Auftaktquartal die Erwartungen getoppt. Der durch den zeitweisen Ausfall der Lieferketten bedingte Nachholbedarf ist noch nicht gestillt. Entscheidend wird der Ausblick im finale Quartalsbericht, der am 9. Mai präsentiert wird. Für das Gesamtjahr 2023 liegen die Konsenserwartungen für den Gewinn je Aktie bei 3,87 €, für das kommende Jahr bei 4,11 € erwartet wird. Damit sinkt das 2024er KGV auf günstige 7,5. Das Analystenkursziel liegt im Schnitt bei 40 € - damit gehen wir mit.



