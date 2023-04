In wenigen Tagen ist es so weit: Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) geht Ex-Dividende. Für Einkommensinvestoren bedeutet das, dass sie in Kürze die ca. 5 % Dividendenrendite einstreichen können. Kein Zweifel, der DAX-Versicherer ist ein Highlight in unserem heimischen Leitindex. Über die Dividende könnten wir an dieser Stelle einen weiteren Artikel schreiben. Ob es die seit ca. anderthalb Jahrzehnten intakte und stets stabile Ausschüttungshistorie ist. Oder mit Blick in die Zukunft die Dividendenpolitik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...