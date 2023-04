HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse seien stark gewesen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Angesichts des hohen Anteils wiederkehrender Umsätze sei die Bewertung nicht allzu ambitioniert./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005104400