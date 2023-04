Defensive DAX-Reverse-Bonus-Zertifikate mit Cap

Die Berichtssaison für das erste Quartal in den USA ist angelaufen, insbesondere die Großbanken legten im Jahresvergleich teils stark gestiegene Gewinne über den Erwartungen vor. Das Zinsumfeld gilt als günstig für die Branche und dürfte noch geraume Zeit interessante Margen ermöglichen. Allerdings haben Turbulenzen rund um die Silicon Valley Bank und Credit Suisse gezeigt, dass die Märkte nervös auf Ansteckungsgefahren des Sektors reagieren. Für die großen Technologie-Firmen sind die Erwartungen für die Q1-Ergebnisse uneinheitlich, im Hinblick auf die Gewinne pro Aktie werden überwiegend Rückgänge erwartet. Wer eine Absicherungskomponente sucht, aber bereits bei seitwärts laufenden Kursen gute Renditen erzielen will, könnte Reverse-Bonus-Zertifikate erwägen. Defensive Investoren achten auf ein niedriges Aufgeld, da dieses bei einer möglichen Annäherung an die Barriere abgebaut und mitunter für eine ungünstige Hebelwirkung sorgt. Wer nicht an neue Höchststände bis Jahresende glaubt, wählt die Barriere entsprechend (weit) darüber.

Szenario: DAX bis Mitte September nie über 17.700 Punkten (11,3 Prozent Puffer)

Das Reverse-Bonus-Zertifikat mit Cap auf den DAX mit der ISIN DE000SV2ZLL9 der SG ist mit einem Reverse-Level von 28.000 Punkten und einem Bonus-Level und Cap von 15.000 Punkten ausgestattet. Anleger erhalten am Laufzeitende die Differenz beider Kursmarken als Höchstbetrag, also 13.000 Punkte (Bez.Verh. 1/100) oder 130 Euro pro Zertifikat, sofern die Barriere bei 17.700 Punkten während der gesamten Laufzeit bis zum 15.9.23 nie verletzt wird. Beim Kaufpreis von 122 Euro entspricht dies einer Rendite von 8 Euro oder 15,8 Prozent p.a. Moderates Aufgeld von 0,8 Prozent.

Szenario: DAX bis Mitte Dezember nie über 18.800 Punkten (18,2 Prozent Puffer)

Wer etwas länger investieren will, könnte mit dem Reverse-Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PH8E3V5 (Reverse-Level 24.000 Punkte, Bonus-Level und Cap 15.400 Punkte) zum Kaufpreis von 80 Euro eine Maximalrendite von 6 Euro oder 11,3 Prozent p.a. generieren, wenn die Barriere von 18.800 Punkten bis zum Bewertungstag am 15.12.23 nie berührt oder überschritten wird. Ansonsten errechnet sich der Rückzahlungsbetrag als Differenz aus Reverse-Level minus Index-Schlussstand. Attraktiv: Das Produkt gibt"s aktuell mit einem geringen Abgeld von -1,1 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Wer für dieses Jahr keine neuen Höchststände im DAX erwartet und noch etwas Sicherheitspuffer einbauen will, der kann mit den beiden Reverse-Capped-Bonus-Zertifikaten von SG und BNP Paribas attraktive Seitwärtsrenditen erzielen - bei defensiver Ausrichtung und ohne Stress mit hohen Aufgeldern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX oder von Anlageprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de