Der Influencer und Fitness-Unternehmer Julian Zietlow soll in Thailand seit Monaten sein "highest excitement" suchen und einem Drogen-Kult beigetreten sein. Mit einem neuen sexy Reel hat er nun seine Fans gegen sich aufgebracht. Was ist nur mit Julian Zietlow los? Der Influencer und Fitness-Unternehmer hat mit einem neuen Instagram-Reel seine Follower:innen verärgert. In dem kurzen Clip vom 25. April tanzt und fummelt er zu dem Lied "Willst du mit mir Drogen nehmen" von Alligatoah in einer tropischen Kulisse mit einer halbnackten jungen Frau im hauchdünnen Badeanzug, die offensichtlich nicht seine Ehefrau Alina Schulte im Hoff ...

