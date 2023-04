Alphabet stützt seinen Aktienkurs. Nachdem sich das Werbegeschäft im 1. Quartal stark abgekühlt hat, kündigte das Management am Dienstagabend nachbörslich ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 70 Mrd. US-Dollar an. Microsoft schlägt die Erwartungen in allen Bereichen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis schneidet der Technologiekonzern besser als befürchtet ab und kann nachbörslich profitieren. Roche prognostiziert eine Kontraktion in 2023. Die ausbleibenden Umsätze aus der Covid-19 Pandemie drücken auf Umsatz und ...

