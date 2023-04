Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen, im Späthandel brachte eine negative Stimmung an der Wall Street Gegenwind, aber bereits am Vormittag wurden Abgaben verzeichnet, letztendlich endete der ATX mit einem Rückgang von 0,8%. Auf Unternehmensseite standen hierzulande frische Quartalszahlen im Zentrum. So hat die BAWAG ihren Gewinn im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent gesteigert, das Ergebnis je Aktie vergrößerte sich um 36 Prozent von 1,24 auf 1,69 Euro pro Titel, auffällig war die sehr niedrige Quote in Non-Performing-Loans, die deutlich unter den Erwartungen blieb. Auf Grund der allgemein schlechten europaweiten Stimmung in dem Sektor musste die Aktie aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...