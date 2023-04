Die Börse weiß grad nicht, was sie machen soll: Gestern belasteten neue Banken-Sorgen aus den USA die Kurse. Doch am Abend vermeldeten die Tech-Aktien von Alphabet und Microsoft gute Quartalszahlen. Die Verwirrung ist komplett. In Deutschland stehen heute Vonovia und Deutsche Post im Fokus. Der DAX folgt zur Wochenmitte der US-Börse Wall Street ins Minus. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,4 Prozent tiefer bei 15.806 Punkten. ...

