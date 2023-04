Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktursorgen sind zuletzt größer geworden, was unter anderem mit dem unerwarteten Rückgang des Verbrauchervertrauens des Conference Boards zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Zudem seien neue Bankensorgen aufgekommen, nachdem schwache Quartalszahlen die Anteilsscheine der angeschlagenen US-Regionalbank First Republic um annähernd 50% habe einbrechen lassen. Das Interesse für Staatsanleihen sei geweckt worden und der Euro habe einen Teil seiner zuletzt erzielten Gewinne wieder abgeben müssen. Nervosität zeige sich am Aktienmarkt, wenngleich sich der DAX bislang noch gut aus der Affäre habe ziehen können. ...

