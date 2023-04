Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben ihre anfänglichen Kursgewinne deutlich ausgeweitet, so die Analysten der Nord LB.Gestützt worden seien die Anleihen durch die Zurückhaltung an den Aktienmärkten.Die US-Konsumstimmung sei im April überraschend stark gesunken. Das Barometer für die Verbraucherlaune sei um 2,7 auf 101,3 Punkte gefallen, wie das Institut Conference Board zu seiner Umfrage mitgeteilt habe. Das sei der schlechteste Wert seit einem halben Jahr. Experten hätten mit 104,0 Zählern gerechnet. Die US-Konsumenten würden ihre Lage zwar etwas besser einschätzen, aber weniger optimistisch in die Zukunft blicken. Der noch immer recht hohe Preisdruck in den USA gelte als Stimmungsbremse, da er die Kaufkraft der Verbraucher drücke. ...

