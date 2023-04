Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktursorgen sind zuletzt wieder etwas größer geworden und in den USA nahmen die Spannungen im Bankensektor wieder zu, so die Analysten der Helaba.Dies habe zu nachlassenden Zinserwartungen beigetragen und den Rentenmarkt beflügelt. Die Unsicherheit über den weiteren Zinspad nehme zu. Sowohl die EZB-Vertreter als auch die FED-Offiziellen würden signalisieren, dass die weitere Entwicklung von den eingehenden Daten abhängig sei. EZB-Vize de Guindos werde diesbezüglich heute wohl nichts Anderes verlauten lassen. Die zuletzt veröffentlichten Werte würden derweil nicht unmittelbar auf Zinssenkungen der Notenbanken im Verlauf des zweiten Halbjahres schließen lassen, wenngleich der Markt dies beiderseits des Atlantiks einpreise, vor allem in den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...