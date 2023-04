Invesco ermöglicht das Engagement in Euro-Staatsanleihen mit Investment Grade und ESG-Filter.25. April 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Invesco auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds, der zur Erreichung seines Anlageziels überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen investiert, die von europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...