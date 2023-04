Der chinesische Autohersteller Changan investiert umgerechnet 258 Millionen Euro in ein Werk für Elektro- und Hybridautos sowie Batterien in Thailand. Es soll das erste Fahrzeugwerk von Changan für Rechtslenker-Fahrzeuge außerhalb Chinas werden. Wie das Thailand Board of Investment (BOI) mitteilt, wird das Werk auf eine anfängliche Produktionskapazität von 100.000 Fahrzeugen ausgelegt, die in Thailand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...