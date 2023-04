Big Tech mit Zahlen: Microsoft und Alphabet solide

Werbung







Die beiden Konzerne Alphabet und Microsoft standen zuletzt aufgrund ihrer Suchmaschinen im Fokus. Microsoft kündigte im Januar eine überarbeitete Version der Suchmaschine "Bing" an, woraufhin gespannt auf die Reaktion von Alphabet geblickt wurde. Nun gaben uns beide Konzerne zur gleichen Zeit Einblick in Ihre Bücher.



Am gestrigen Dienstagabend gewährten die Tech-Riesen Microsoft und Alphabet Einblicke in Ihre Bücher für das jüngst abgelaufene Quartal. Der Suchmaschinen-Pionier Alphabet konnte hierbei solide Zahlen vorlegen. Hervorzuheben sind hier etwa der erzielte Gewinn im Cloud-Geschäft, denn erstmals konnte hier ein positives Quartalsergebnis erzielt werden. Insgesamt stehen 191 Millionen Dollar Gewinn zu Buche (im Vorjahreszeitraum wurde hier noch ein Verlust von 706 Millionen Dollar festgestellt). Auch bei Microsoft sticht das Cloud-Geschäft hervor, denn in dieser Sparte verbuchte der Konzern ein Umsatzplus von 27 Prozent, vornehmlich durch die Azure-Plattform. Insgesamt konnte der Quartalsumsatz um 7 Prozent zum Vorjahreszeitraum gesteigert werden.















Aktienrückkauf bei Alphabet



Ebenfalls stellt Alphabet weitere Aktienrückkäufe in Aussicht, insgesamt wird ein Umfang von 70 Milliarden Dollar angepeilt. Die Alphabet-Aktie drehte hierbei zum Börsenschluss (in den USA) ins Plus. Aus technischer Sicht ergeben sich für die Alphabet-Aktie derzeit einige spannende Konstellationen. Diese hat unser Analyst Jörg Scherer jüngst in seinem börsentäglichen "Daily-Trading" Newsletter näher beleuchtet. Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC