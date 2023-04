Nevadas Lithium-Boom: Weit fortgeschritten, um ein kostengünstiger Lithiumproduzent zu werden!

Anzeige / Werbung

Wenn auch Sie zu den Gewinnern des Nevada-Lithium-Booms gehören wollen, dann sollten Sie jetzt unbedingt in diese Aktie investieren!

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt einen Grund, warum Lithium den Spitznamen "weißes Gold" erhalten hat. Während das weiße Mineral geologisch reichlich vorhanden ist, ist seine Produktion begrenzt. Die Länder und Unternehmen, die die Produktion von Lithium kontrollieren, das ein kritischer Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) ist , werden die Reichtümer einer dekarbonisierten Zukunft ernten.

Es wird erwartet, dass die weltweite und amerikanische Nachfrage nach Lithium nur steigen wird, wenn Elektrofahrzeuge allmählich diejenigen mit fossilen Brennstoffmotoren verdrängen. Zum Glück für die US-Bergbauunternehmen ist das Land des Landes mit dem weißen Metall gefüllt.

Die weltweite Lithiumproduktion wird von Australien, Chile, China und Argentinien angeführt, die zusammen über 95 % des Minerals produzieren. Die USA beherbergen jedoch die vermutlich weltweit größten Lithiumvorkommen nach denen in der sogenannten Lithium-Dreieck-Region in Südamerika. Die Bundesstaaten Nevada, North Carolina und Kalifornien beherbergen zusammen schätzungsweise 4 % der weltweiten Lithiumreserven.

Die USA beherbergen jedoch nur eine aktive Lithiummine im Bundesstaat Nevada, die Silver Peak Mine von Albemarle.

Heute möchten wir Ihnen ein Unternehmen vorstellen, welches der direkte Nachbar von Albemarle ist . Das Lithiumprojekt Clayton Valley von Century Lithium (WKN A3D6HZ) befindet sich unmittelbar östlich der Mine Silver Peak von Albemarle.

Auf der Deutschen Rohstoffnacht 2023 im Rahmen der Invest in Stuttgart stellte der Vizepräsident, Spiros Cacos, das Unternehmen vor rund 400 Zuhörern vor:

Wie Sie unter anderem erfahren, soll für das Lithiumprojekt Clayton Valley eine Machbarkeitsstudie in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden . Damit ist Century Lithium (WKN A3D6HZ) auf dem besten Weg, der nächste Lithiumproduzent in den USA zu werden!

Überblick Lithiumprojekt Clayton Valley

Century Lithium (WKN A3D6HZ) besitzt 100 % des Lithiumprojekts Clayton Valley mit einer Gesamtfläche von 5.585 Acres in West-Zentral-Nevada, USA. Die Exploration und Erschließung durch Century führte zur Entdeckung einer umfangreichen Ressource aus lithiumhaltigem Tonstein, die unmittelbar an das Lithium-Sole-Becken im Tal angrenzt.

Die Lithium-Ressource ist an der Oberfläche freigelegt, geschützt vor Erosion durch Angel Island, einem Aufschluss aus kambrischen metavulkanischen und klastischen Gesteinen, der durch die Sedimente des pliozänen Seebetts ragt.

Mehrere Bundesstraßen verbinden Silver Peak mit dem Hauptstraßennetz in Nevada. Schotterstraßen verbinden Silver Peak mit der südlichen Hälfte des Clayton Valley. Eine Verbindung zum Stromnetz ist an der Umspannstation in Silver Peak möglich.

Entscheidend ist, dass sich das Unternehmen auch Wasserrechte für sein Projekt gesichert hat. In Clayton Valley ist dies eine Seltenheit…

Nur drei Unternehmen im Clayton Valley verfügen über nennenswerte Wasserrechte. Das Tal ist für die Wassernutzung überzeichnet. Neue Genehmigungen sind sehr unwahrscheinlich.

Derzeit verarbeitet das Unternehmen aktiv Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte in seiner Lithiumextraktionsanlage ("Pilotanlage" oder "Anlage") in Amargosa Valley, Nevada.

Schauen wir nun auf eine News aus dem Februar, die der Markt scheinbar noch gar richtig wahr genommen hat:

Koch Technology Solutions und Century Lithium arbeiten bei der direkten Lithiumextraktion zusammen

Dies ist derselbe Koch, der 100 Millionen Dollar in Standard Lithium investiert hat .

Mit einem geschätzten Umsatz von über 110 Milliarden US-Dollar und Mitarbeitern in 70 Ländern ist Koch Technology Solutions kein kleiner Fisch. Die Produktpalette reicht von Chemikalien, Papier, Rinderfarmen und sogar Glas. Koch hat auch ein Interesse an Lithium, nachdem er die DLE-Technologie erworben und in Lithium-Bergbauunternehmen investiert hat.

Woraus besteht eigentlich dieser Deal? Schauen wir in die Pressemitteilung:

"Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um die zusätzlichen Funktionen des Li-Pro-Prozesses in der Pilotanlage von Century Lithium zu evaluieren. Mit den erhaltenen Informationen wird KTS das Engineering für einen umfassenden Einsatz des Li-Pro-Prozesses für Clayton von Century Lithium bereitstellen Valley-Lithiumprojekt."

Übersetzung:

Koch Technology Solutions wird den DLE-Prozess für Century Lithium (WKN A3D6HZ) mit seiner Technologie weiter testen und optimieren. Darüber hinaus wird Koch eine technische Studie für den DLE-Teil von Century durchführen. Dies ist wichtig, weil es Koch Zugriff auf die interne Arbeitsweise von Century gibt. Darüber hinaus könnte dies als vertrauensbildende Übung angesehen werden. Koch erfährt mehr über lehmbasiertes Lithium; Century erhält Optimierungen und verfügt über ein Kraftpaket, das auf der technischen Seite unterstützt.

Wenn wir über die Ergebnispotenziale dieser Beziehung nachdenken, können wir uns überlegen, was Koch mit Standard Lithium gemacht hat!

Bereits im November 2021 gab Koch bekannt, dass sie 100 Millionen US-Dollar in Standard Lithium investieren würden. Dieses Buy-in repräsentierte bei Abschluss 8,26 % der Standard Lithium -Aktien.

Wenn man nun versuchen würde, diese 100 Millionen US-Dollar auf Century anzuwenden, würde es einfach nicht funktionieren, da die Marktkapitalisierung von Century 112 Millionen US-Dollar beträgt: Kochs Anteil am Eigentum wäre zu hoch.

thyssenkrupp nucera - ein weiterer namhafter Partner

thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001) ist ein weiteres großes Unternehmen, das an einer Beteiligung an Century Lithium interessiert sein könnte, da es detaillierte Einblicke in die Funktionsweise des Century-Flussdiagramms erhalten wird .

Der Arbeitsumfang von thyssenkrupp nucera umfasst die Entwicklung eines Anlagenkonzepts zur Behandlung des zurückgewonnenen Solestroms aus dem Cypress-Prozess und die Sicherstellung der Kompatibilität mit den Membranelektrolysezellen einer Chlor-Alkali-Anlage. Standardisierte und proprietäre Membranzellen-Elektrolyseure vom Typ e-BiTACv7 BiPolar von thyssenkrupp nucera dienen als Herzstück der Chlor-Alkali-Anlage, um die Schlüsselreagenzien HCl (Salzsäure) und NaOH (Natriumhydroxid) zu erzeugen, die für die Verarbeitung des Lithiumerzes erforderlich sind.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Spätestens die Machbarkeitsstudie dürfte zu Neubewertung führen

Century Lithium (WKN A3D6HZ) befindet sich bereits in der definitiven Machbarkeitsphase. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein sehr weit fortgeschrittenes Lithium-Projekt in einer der besten Mining- und Lithium-Jurisdiktionen weltweit. In Bezug auf das geografische Risiko ist Nevada einer der bergbaufreundlichsten Staaten in den Vereinigten Staaten.

Weiterhin hat man bereits eine Pilotanlage am Laufen, die batteriefähiges Lithiumcarbonat herstellen kann.

Wichtige Wasserrechte konnten ebenso gesichert werden. In Bezug auf Wasser ist Century Lithium (WKN A3D6HZ) eines von nur drei Unternehmen in Clayton Valley, das über bedeutende Wasserrechte verfügt.

Eine Sache, nach der scharfsinnige Investoren Ausschau halten, sind Insider-Käufe.

Es war gut zu sehen, dass der CEO, William Willoughby, Anfang dieses Jahres Aktien auf dem freien Markt kaufte.

Um es kurz zu fassen:

Der aktuelle Aktienkurs ist ein Witz und wir rechnen nicht damit, dass dies noch sehr lange der Fall bleiben wird!

Wenn auch Sie zu den Gewinnern des Nevada-Lithium-Booms gehören wollen, dann sollten Sie jetzt unbedingt in die Aktie von Century Lithium (WKN A3D6HZ) investieren!

Nicht das Sie eines Tages zurückblicken und sich fragen, warum Sie angesichts der offensichtlichen Indikatoren nicht zu diesen Preisen gekauft haben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Siecenturylithium.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Century Lithium wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US0126531013,CA1566151066