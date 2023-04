Die DKB Bank hat die Zinsen für einjähriges Festgeld deutlich angehoben. Die DKB Bank ist in das Zinsrennen eingestiegen und hat den Zins für einjähriges Festgeld von zuvor 1,50 Prozent gleich um einen ganzen Prozentpunkt auf nun 2,50 Prozent pro Jahr angehoben. Für Laufzeiten zwischen zwei und fünf Jahren bietet die DKB einen Zinssatz von 2,00 Prozent pro Jahr an. Darüber hinaus bietet die DKB auch ein lang laufendes Festgeldkonto an, das über 10 ...

