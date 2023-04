Tesla hat nun auch in China damit begonnen, sein Schnellladenetzwerk für E-Autos anderer Hersteller zu öffnen. Die Öffnung in China startet mit einem Pilotprojekt in den Städten Peking und Shanghai, in denen zunächst jeweils fünf Supercharger für Fremdmarken freigegeben sind. Tesla verfügt auf dem chinesischen Festland bisher über mehr als 1.600 Supercharger-Standorte mit 10.000 Säulen. Das Pilotprojekt ...

