Konkret, so berichteten die Bundesstatistiker heute morgen, zahlten hiesige Firmen (Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleister) 2022 im Schnitt 39,50 € pro Stunde. Im Mittel der 27er Gemeinschaft sind es nur 30,50 €. Am teuersten sind die Arbeitskosten je geleistete Stunde in Luxemburg mit 50,70 €, am billigsten in Bulgarien mit 8,20 €. Deutschland steht in dieser Rangfolge auf Platz 7.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!