Bleifreie Schrotmunition ist in immer mehr Revieren vorgeschrieben, der Anteil steigt angesichts zunehmender Regulierung. Das Sammeln der Hülsen ist Pflicht, doch neben den Schroten wird auch der Schrotbecher in die Umwelt geschossen, der anders als die Hülse nicht sinnvoll eingesammelt werden kann. "Mit unserem camm-Material bieten wir bereits eine Lösung für das Problem an", sagt Nanda Bergstein, Chief Sustainability and Innovation Officer bei Camm Solutions. "Gleichzeitig wird damit die nächste Stufe der Regulierung greifen." Weltweit werden jedes Jahr geschätzte zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...