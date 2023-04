Hannover (www.anleihencheck.de) - So richtig Betriebsamkeit wollte in der vergangenen Handelswoche (Mittwoch bis Dienstag) nicht aufkommen: Zugegebenermaßen, sechs Deals sind weder viel noch wenig, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Valentin Jansenvon der NORD/LB im Kommentar zum SSA-Markt.Das eingesammelte Volumen von über EUR 10 Mrd. hingegen könne sich jedoch sehen lassen. Darunter habe sich erstaunlicherweise keine einzige ESG-Anleihe befunden. ...

