Noch knapp 50 Kalendertage bis zum Ablauf der von uns vorgestellten Capped-Optionsscheine. Der Call notiert inzwischen um 4,70 EUR und liegt damit bereits nahe am maximalen Auszahlungspreis von 5 EUR. Allerdings bleibt immer noch eine Rest-Rendite von 6%, was auf den ersten Blick nach wenig klingt, aber umgerechnet auf ein Jahr - also bei wiederholter, vergleichbarer Anlage - rund 50% ergibt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...