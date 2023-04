Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) die 6,75%-Anleihe der SOWITEC group GmbH mit Laufzeit bis 2023 (ISIN DE000A2NBZ21/ WKN A2NBZ2) im Rahmen des Umtauschangebotes zum Tausch in den neuen 8,00%-Green Bond der SOWITEC group GmbH mit Laufzeit bis 2028 (ISIN DE000A30V6L2/ WKN A30V6L) eingereicht und eine Zuteilung erhalten hat, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

