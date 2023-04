Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EUR/USD ist heute Morgen nicht nur in den Bereich von 1,10 zurückgekehrt, sondern nähert sich nun auch dem lokalen Höchststand von Montag/Dienstag, so die Experten von XTB.Die Divergenz zwischen EUR/USD und den Anleiherenditen habe sich gestern geschlossen. Die Anleihekurse (TNOTE) seien durch die Unsicherheit über den Bankensektor beflügelt worden, was die Renditen natürlich nach unten gedrückt habe. Die Nachfrage nach Anleihen habe eine Nachfrage nach dem Dollar bedeutet, sodass es einfacher gewesen sei, die Divergenz zu schließen. Wenn eine Divergenz geschlossen werde, kehre das Schlüsselinstrument (in diesem Fall der EUR/USD, der von der TNOTE abhänge) normalerweise zum langfristigen Trend zurück. ...

