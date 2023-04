Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger am Devisenmarkt auf Australien, wo die neuesten Inflationsdaten veröffentlicht wurden, so die Experten von XTB.Der australische Verbraucherpreisindex habe im ersten Quartal 2023 bei 1,4% gelegen (gegenüber den erwarteten 1,3%). Das Währungspaar AUD (Australischer Dollar)/USD habe jedoch Rückgänge verzeichnet, die auf eine niedrigere Kerninflation zurückzuführen gewesen seien (1,2% im Quartalsvergleich gegenüber den Erwartungen von 1,4%). Die Kerninflation sei gewichtsmäßig der wichtigere Faktor für die Vorhersage der künftigen RBA-Politik. ...

