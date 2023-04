Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Invesco auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF sei ein aktiv verwalteter Fonds, der zur Erreichung seines Anlageziels überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen investiere, die von europäischen Emittenten aus Industrieländern mit einem Investment Grade-Rating ausgegeben worden seien. Emittenten aus Schwellenländern würden nur berücksichtigt, wenn diese in der Eurozone ansässig seien. ...

