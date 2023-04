Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben am U-Bahnhof Klosterstraße den 100. Jelbi-Standort eröffnet. Das Jubiläum fällt mit dem vierten Geburtstag der ersten Jelbi-Station zusammen. Der 100. Standort befindet ich am U-Bahnhof Klosterstraße, wo für den Anschluss an die U2 Mieträder, E-Scooter und E-Mopeds bereit stehen, wie es in der BVG-Mitteilung heißt. Finanziert wurde der Jelbi-Punkt am U-Bahnhof ...

