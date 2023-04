Mit Spannung erwarteten die Anleger am Dienstag die ersten Zahlen der US-Tech-Giganten, welche nach Handelsschluss veröffentlicht wurden. Los ging es dabei unter anderem mit der Google-Mutter Alphabet. Jene konnte in den Augen der Börsianer zwar nicht ganz so stark punkten wie Microsoft. Zu meckern gab es letztlich aber auch nichts und die Erwartungen der Analysten konnten fast durch die Bank übertroffen werden. Das lässt für die nahe Zukunft das Beste hoffen.Anzeige:Nicht ganz treffen konnte Alphabet (US02079K3059) die ...

