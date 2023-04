Iberdrola (WKN: A0MRJ7) ist der größte spanische Energieversorger und inzwischen auch weltweit aktiv. Zudem ist das Unternehmen ein solider Dividendenzahler und bietet zusätzlich Fantasien rund um Wasserstoff & Co. Grund genug also, sich die Aktie einmal näher anzuschauen. Iberdrola, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Lieferung von Elektrizität in Spanien, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...