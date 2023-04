NEUBIBERG (IT-Times) - Infineon Technologies kündigt eine Zusammenarbeit mit dem Leiterplattenhersteller Schweizer Elektronik im Bereich Chip-Embedding an. Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004) gab am 26. April 2023 bekannt, zusammen mit der Schweizer Electronic AG an der Optimierung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...