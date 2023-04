EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

action press AG: Bildagenturengruppe startete gut ins Jahr 2023



26.04.2023 / 15:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main, 26. April 2023 - Die Bildagenturengruppe action press AG startete gut ins Jahr 2023. Zum Hintergrund: Im August 2020 ist die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notierte action press AG, deren Stammhaus 1970 in Hamburg gegründet wurde, durch Eigentümerwechsel insgesamt neu aufgestellt worden. Im September 2021 erfolgte die Übernahme der ddp-Mediengruppe. Die vollständige Neuformierung der Gruppe wurde in 2022 abgeschlossen. Beide Hamburger Tochtergesellschaften, die action press international gmbh und die ddp media GmbH, starteten erfolgreich ins Jahr 2023. Die Synergieeffekte des Umbaus im Geschäftsjahr 2021 zeigten im ersten gemeinsamen Quartal Wirkung. Im Personalbereich fielen unter Einmalaufwendungen Abfindungen an. Insgesamt dürften Kosteneinsparungen durch Verschlankungsmaßnahmen von mehr als T€ 250 ganzjährig in der AG zu erzielen sein. Sechsstellig schlagen die Umsätze mit Paparazzi-Fotografie im März zu Buche. Es kommt zu ersten Einnahmen durch veröffentlichungsfertige Inhalte für Webportale und Apps sowie Auftragsproduktionen für Sportorganisationen. Neue Dienste bringt die Tochtergesellschaft ddp media GmbH. Zur ddp-Mediengruppe zählt auch die Bildagenturmarke FoodCentrale, die auf den Webportalen von Microsoft MSN Deutschland und MSN USA auf Deutsch und Englisch mit einem neuen Erlösmodell erscheint. Der neue Dienst ddp visual Stories wird probeweise seit Anfang März produziert. Testkunde ist 1&1. Zusätzlich werden ddp-Fotos über die internationale Plattform von Reuters Connect seit Ende März weltweit vertrieben. Im Jahre 2022 erwarb ddp die schwedische Bildagentur Stella Pictures BV vollständig. Sie verzeichnete einen Umsatzzuwachs im ersten Quartal 2023 mit herausragenden Produktionen über die skandinavischen Royals. Die Tochtergesellschaft action press international gmbh meldet eine Pauschalvereinbarung mit der Sendergruppe RTL über die Lieferung von Bild- und Videomaterial aus Entertainment-, Celebrity, Paparazzi für Fernsehen, Livesendungen und Online-Seiten. In Zusammenarbeit mit der britisch-amerikanischen Softwarefirma SmartFrame bietet action press international neue Bilddistributions-Systeme den digitalen Kunden der Agentur an. Seit dem vergangenen Juni offeriert action press international Verlagen, Firmen und Archiven die Möglichkeit, bestehende Analogarchive zu digitalisieren. Die action press AG ist im Besitz eines der größten Kataloge digitaler, in einem Unternehmen gebündelter Media-Assets weltweit. Täglich werden bis zu 50.000 Fotos von 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen aus 120 Ländern bearbeitet und nach höchsten redaktionellen Standards verschlagwortet. Mit rund 160 Millionen Fotos (Stand Oktober 2022) ist action press eine der größten Bilddatenbanken der Welt. Das Grundkapital der action press AG beträgt 22,05 Millionen Euro. Weitere 22,05 Mio. Aktien dienen als Akquisitionswährung. Die Aktien der action press AG werden im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A3ESE3 (ISIN DE000A3ESE35) gehandelt. Rückfragen an den Vorstand action press AG: - Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de , +49 171 60 333 20 - Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de , +49 172 253 73 03 https://www.actionpress-ir.de action press AG

Wielandstr. 3

60318 Frankfurt am Main



26.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com