Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Der DAX sei um 1,7% gestiegen, während der SDAX im März -1,7% und der MDAX -3,4% verloren hätten. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA und der Fusion von Credit Suisse und UBS in Europa hätten die Ängste an den Märkten Mitte März zugenommen. Darüber hinaus seien die globalen Rentenmärkte weiterhin sehr volatil. Betrachtet man die Gesamtstände der Indices Ende März, so scheinen der DAX und die anderen europäischen Indices die jüngsten Turbulenzen gut verdaut zu haben, so die Experten der DWS. ...

