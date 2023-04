Skoda hat in Deutschland eine neue Basisversion seines Elektromodells Enyaq iV in den Konfigurator integriert. Der neue Enyaq iV 50 mit 109-kW-Motor und 55-kWh-Akku (52 kWh nutzbar) steht ab 39.900 Euro in der Liste - deutlich mehr als vor dem zwischenzeitlichen Bestellstopp. Damit ist der Basis-Enyaq teurer geworden. Denn als Skoda die Bestellbücher für den Enyaq iV 50 mit 109-kW-Motor im März 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...