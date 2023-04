Fisker kann mit der Auslieferung von Autos an seine Kunden beginnen. Die Anleger sind zufrieden. Das E-Auto-Start-up hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sein Ocean SUV von den europäischen Aufsichtsbehörden für den Verkauf zugelassen worden ist. Die Auslieferung wird am 5. Mai beginnen.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas Steer"Das gesamte Fisker-Team freut sich darauf, den Fisker Ocean One an unsere Vorbesteller auszuliefern", sagte CEO Henrik Fisker in einer Pressemitteilung. Nach den ersten ...

