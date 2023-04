Am Donnerstag präsentiert die Deutsche Bank den Geschäftsbericht für das erste Quartal. Im Vorfeld der Zahlen geriet die Aktie am Mittwoch vorübergehend unter Druck und büßte zwischenzeitlich drei Prozent ein. Hinter der Kursschwäche steckten wohl die Entwicklungen rund um die US-Bank First Republic.Die Aktie der Regionalbank verlor am Dienstag rund 50 Prozent und präsentiert sich am Mittwoch mit einem Minus im zweistelligen Bereich erneut schwach. Anleger sorgen sich um die Stabilität der Bank, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...