Nach Börsenschluss in den USA hatte Visa am gestrigen Dienstag sein jüngstes Quartalsergebnis vorgestellt. Inzwischen haben auch erste Analysten auf die Zahlen des Kreditkarten-Unternehmens reagiert. Am spannendsten ist aber ein Detail, das den Gesamtmarkt betrifft - und im Widerspruch zur aktuellen Entwicklung beim Logistik-Giganten UPS steht.Der aktuelle Markt ist schwierig, zäh und macht auch viele Analysten und Wirtschaftsexperten ratlos. Warum das so ist, zeigt sich beispielsweise an diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...