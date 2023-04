Stallergenes Greer, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Diagnose und Behandlung von Allergien der Atemwege spezialisiert hat, freut sich, seine strategische Ausrichtung für die Stallergenes Greer Foundation bekannt zu geben.

Die unter der Schirmherrschaft der Fondation de France stehende Stallergenes Greer Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, durch Konzentration auf drei Schlüsselbereiche eine gesündere Zukunft für alle zu schaffen:

Förderung der wissenschaftlichen Forschung zur Stärkung von Innovation und Präzisionsmedizin

Unterstützung akademischer Initiativen zur Weiterentwicklung künftiger Generationen von Fachkräften im Bereich der Allergiemedizin

Engagement für den Klima- und Umweltschutz mit dem Ziel, die Prävention und Behandlung von Allergien zu fördern

Der umfassende Ansatz der Stallergenes Greer Foundation soll die One Health Initiative unterstützen, die insbesondere von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell befürwortet wurde und die "eine Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene fordert, um eine optimale Gesundheit für Menschen, Tiere und unsere Umwelt zu erreichen"

"Die strategische Ausrichtung der Stallergenes Greer Foundation spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, die Präzisionsmedizin und die Wissenschaft auf dem Gebiet der Allergien zum Nutzen der Gesellschaft voranzubringen, und soll zu bahnbrechenden Kooperationen beitragen, um komplexe Herausforderungen im Bereich Allergie und Umweltgesundheit zu bewältigen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Mitgliedern unseres wissenschaftlichen Beirats zu danken, die mit ihrer Erfahrung und ihren Visionen einen großen Gewinn für die Stiftung darstellen", erklärte Michele Antonelli, CEO von Stallergenes Greer und Vorsitzender der Stallergenes Greer Foundation.

Die Stallergenes Greer Foundation wird innovative Forschungsprojekte in den Bereichen Grundlagenforschung, angewandte Forschung, Umwelt- und Gesellschaftsforschung sowie Bildung unterstützen.

Im Jahr 2023 wird die Stiftung bis zu 150.000 Euro für herausragende Arbeiten eines jungen Wissenschaftlers oder eines Wissenschaftlers in der Mitte seiner Laufbahn vergeben, um die Präzisionsmedizin im Bereich der Allergien voranzubringen, oder herausragende Arbeiten im Umweltbereich sponsern, um die Prävention und Behandlung von Allergien zu fördern.

Die Stallergenes Greer Foundation wird von einem Stiftungsrat geleitet, der wiederum aus einem Vorstand und einem wissenschaftlichen Beirat besteht:

Der Vorstand setzt sich aus Führungskräften von Stallergenes Greer zusammen:

Michele Antonelli, CEO,

Amer Jaber, EVP Operations Europe,

Dominique Pezziardi, General Manager France, Belgium and Luxembourg Global Head of Pricing and Market Access,

Catherine Kress, Head of Communications and Corporate responsibility.

Der wissenschaftliche Beirat wird von renommierten Experten aus Wissenschaft und Medizin gebildet:

Pascal Demoly, Professor of Pulmonology and Head of Department am University Hospital, Montpellier (Frankreich),

Alessandro Fiocchi, MD, Director of Allergy am Bambino Gesù Children's Hospital, Rome, Vatican City (Italien),

Carla Irani, Associate Professor of Internal Medicine and Clinical Immunology, Allergology Immunological Asthma am Hôtel Dieu de France University Medical Center, Beirut (Libanon),

Kari Nadeau, MD, PhD, Chair of the Department of Environmental Health an der Harvard T.H. Chan School of Public Health (Boston, MA, USA)

ÜBER STALLERGENES GREER INTERNATIONAL AG

Die Stallergenes Greer International AG mit Hauptsitz in Baar (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Diagnose und Behandlung von Allergien durch die Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zur Allergenimmuntherapie spezialisiert hat. Die Stallergenes Greer International AG ist die Muttergesellschaft von Greer Laboratories, Inc. (mit Sitz in den USA) und Stallergenes SAS (mit Sitz in Frankreich). Weitere Informationen finden Sie unter www.stallergenesgreer.com.

ÜBER DIE FONDATION DE FRANCE

Die 1969 gegründete Fondation de France ist eine private Organisation von anerkanntem öffentlichem Interesse, deren Aufgabe es ist, alle Formen der Großzügigkeit zu unterstützen, um sie in wirksame Maßnahmen von allgemeinem Interesse umzusetzen. Mit den 945 Stiftungen, die sie beherbergt, unterstützt die Fondation de France jedes Jahr mehr als 10.000 vielversprechende und innovative Initiativen in Frankreich und im Ausland. Dank der Großzügigkeit der Spender ist sie unabhängig und privat.

