Die MM Gruppe (MM) hat bei MM Kwidzyn in Polen ein 660 Mio. Euro schweres Investitionsvorhaben zur Steigerung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet. Energie- und CO2-Kostenreduktion, Zellstoffintegration und der Einstieg in den Markt für Sack-Kraftpapiere sollen das Werk für die Zukunft nachhaltig erfolgreich aufstellen, teilt MM mit. Die Umsetzung des Investitionsvorhabens ist laut MM für die Jahre 2023-2026 mit Auszahlungen bis 2027 vorgesehen. Es ist eine Finanzierung aus internen Finanzmitteln geplant. Die Investition in einen neuen Laugenkessel und eine neue Dampfturbine soll laut MM zu einer deutlichen Senkung der Energiekosten und zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks beitragen, um künftigen Marktanforderungen zu entsprechen und das Ziel "Net Zero ...

Den vollständigen Artikel lesen ...