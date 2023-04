Die Aktie der US-Regionalbank bleibt massiv unter Druck. Zum Handelsauftakt in den USA fällt der Kurs von First Republic auf ein neues Allzeittief. Dahinter stecken mehr als schlechte Stimmung und Panikverkäufe innerhalb der intakten Abwärtsbewegung. Eine neue Nachricht dürfte verbliebenen Anlegern jedenfalls kaum schmecken.Als Teil eines Rettungsplans sollen Berater von First Republic potenzielle Käufer neuer Aktien ausgemacht haben. Mit anderen Worten: Verwässerung droht! Eigentlich wird wohl ...

