ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum ersten Quartal von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Fast-Food-Riese habe erneut beeindruckend abgeschnitten und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin schätzt weiterhin das defensive Geschäftsmodell des Konzerns. McDonald's sei gut positioniert, um seine globale Dynamik aufrechtzuerhalten. Die Papiere böten angesichts der aktuellen Bewertung ein günstiges Verhältnis von Risiko und Rendite./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017