Schulte-Schlagbaum AG: ANSTIEG DER KONZERNUMSATZERLÖSE BEI RÜCKGANG DES BETRIEBLICHEN ERGEBNISSES UND JAHRESÜBERSCHUSSES



26.04.2023

Der Schulte-Schlagbaum Konzern hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit rund 8 % höheren Umsatzerlösen in Höhe von T€ 63.981 (VJ: T€ 59.184) abgeschlossen. Preisbereinigt um die Materialteuerungszuschläge, bewegen sich die Konzernumsatzerlöse auf dem Vorjahresniveau. Im Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme, der aus dem Bereich der Schulte-Schlagbaum AG sowie unserer Tochtergesellschaft Sächsische Schlossfabrik GmbH besteht, wurden preisbereinigt um die Materialteuerungs-zuschläge, am Ende des Jahres rund 10 % geringere Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt. Daraus resultierte auch eine Verringerung des Betriebsergebnisses um rund € 0,3 Mio. für das Geschäftsjahr 2022. Mit fast 6 % Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr, ebenfalls preisbereinigt um die Materialteuerungszuschläge, zeigte sich der Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel weiterhin auf Wachstums-kurs. Unter Berücksichtigung des letztjährigen Sondereffektes verbesserte sich das Betriebsergebnis um rund € 0,1 Mio. Das Schweizer Industrieunternehmen STS Schänis GmbH hat 2022 (währungsbereinigt) ein Nettoumsatzwachstum von 4,2 % erzielt. Dabei konnten alle Geschäftsbereiche zulegen. Trotz der eingeleiteten Maßnahmen, um den gestiegenen Rohmaterialpreisen entgegenzuwirken, ist das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr (währungsbereinigt) um rund € 0,3 Mio. gesunken. Die uneinheitliche wirtschaftliche Lage der Bäderbranche, die zu Jahresbeginn noch bestehenden Coronaschutzmaßnahmen, gefolgt von Einschränkungen durch die Energiekrise, und demgegenüber eine überraschend gute Freibadsaison, führten zu einer deutlichen Zurückhaltung bei notwendigen Investitionen in der Branche. Somit sind die Umsatzerlöse der eccos pro gmbh gegenüber dem Berichtszeitraum zum Vorjahr um knapp 3 % zurückgegangen. Das Betriebsergebnis veränderte sich um € -0,6 Mio. Im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens konnte unsere österreichischen Tochter novacom software gmbh trotz der allgemein schwierigen Lage ihren Umsatz um über 3 % steigern. Das Betriebsergebnis ist, bereinigt um den letztjährigen, einmaligen Sondereffekt, knapp unter dem des Vorjahrs geblieben. Insgesamt ist das betriebliche Ergebnis (EBIT) des Konzerns auf 1,9 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) sowie der Konzernjahresüberschuss auf 1,8 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €) gesunken. Wir sind mit der Entwicklung der Gruppe in 2022 trotz Berücksichtigung der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht zufrieden. Wir haben demnach weitere Maßnahmen eingeleitet, um die operative Performance zu verbessern und das operative Betriebsergebnis zu steigern. Dabei ist hervorzuheben, dass Maßnahmen im Vertrieb sowie der Produktstabilität vorangetrieben werden. Zudem erwarten wir infolge von weiteren Prozessoptimierungen die Rentabilität zu steigern. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 26. April 2023 den Jahresabschluss (inkl. Lagebericht) der Schulte-Schlagbaum AG und den Konzernabschluss (inkl. Konzernlagebericht) für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt und gebilligt. In der Hauptversammlung am 21. Juni 2023 werden Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 12,00 € je Stückaktie vorschlagen. Kontakt:

Peter Pongratz

Vorstand

Tel: +492051/2086-114

E-Mail: nicole.hochhardt@sag-schlagbaum.com



