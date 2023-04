Bielefeld (ots) -



Unternehmen Gauselmann sieht "interessanten Weg" der Bindung von Fans in Düsseldorf



Bielefeld. Das Espelkamper Unternehmen Gauselmann, Namensgeber der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, begrüßt den Kurs des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, über Sponsoring Gratis-Tickets für Fußballfans ermöglichen zu wollen. Dies sei "in jedem Falle ein neuer und interessanter Weg der Bindung von Fans an einen Fußballverein", teilte ein Sprecher des Unternehmens der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Donnerstagausgabe) mit. Als Namensgeber der Arena "freuen wir uns grundsätzlich über eine gute Auslastung des Stadions."



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5495444