Obschon die Stimmung im Bankensektor sich zuletzt wieder etwas aufhellte, begegneten viele Anleger der Deutschen Bank weiterhin mit sichtlicher Skepsis. Die Zweifler dürften sich jetzt bestätigt fühlen, denn wieder einmal gibt es in der Branche schwere Verwerfungen zu spüren. Das lässt für die Zukunft nichts Gutes vermuten.Anzeige:Dass die Deutsche Bank (DE0005140008) am Dienstag um 3,8 Prozent auf 9,52 Euro in die Tiefe rutschte, ist dabei nicht einmal auf ihrem eigenen Mist gewachsen. Zwar gab es etwas Aufregung um Regelungen ...

