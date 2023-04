The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.04.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2023



ISIN Name

CH0346177709 OBSEVA SA SF-,076923

MHY460022038 JX LUXVENTURE DL-,0001

NO0010946445 NORSE ATLANTIC NK 1,25

US172967GR68 CITIGROUP DEP.SHS PRF.S.D