DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Umfangreiche Firmenwertabschreibungen führen zu deutlich schlechterem als prognostiziertem Ergebnis - Verlust des hälftigen Grundkapitals

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/26.04.2023/20:10) - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR, § 92 AktG

Die Wild Bunch AG (DE000A2TSU21/A2TSU2) teilt mit, dass das vorläufige Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT)* auf Konzernebene gegenüber der im Halbjahresfinanzbericht 2022 veröffentlichten Prognose der Gesellschaft von erwarteten -14 bis -16 Mio. Euro für das gesamte Geschäftsjahr 2022 bei ca. -73,3 Mio. Euro liegen wird (gegenüber -8,6 Mio. Euro in 2021). Hintergrund ist ein erneuter außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf in Höhe von 68,2 Mio. Euro beim Geschäfts- und Firmenwert, der sich aus Erkenntnissen aus dem Verlauf der Prüfungstätigkeiten zum Jahresabschluss ergeben hat (1,4 Mio. Euro in 2021). Grund für den zusätzlichen Abschreibungsbedarf ist ein Impairment auf den Goodwill der ZGE Internationaler Vertrieb und Verleih sowie Filmproduktion (ZGE - zahlungsmittelgenerierende Einheit), wie sie im Geschäftsbericht der Wild Bunch Gruppe 2021 auf Seite 108ff. im Anhang zum Konzernabschluss beschrieben ist.

Auf Ebene der Einzelgesellschaft, Wild Bunch AG, ergibt sich ein außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf auf die Beteiligung an der Wild Bunch S.A., Paris, Frankreich, in Höhe von 33,4 Mio. Euro und eine außerplanmäßige Abschreibung von Forderungen im Umfang von 11,7 Mio. Euro. Dies führt zu einer erheblichen Abweichung von der im Geschäftsbericht 2021 enthaltenen Prognose. Anstatt eines gegenüber dem Vorjahr verbesserten Jahresergebnis erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von nunmehr ca. -47,5 Mio. Euro (-32,0 Mio. Euro in 2021).

Die außerplanmäßigen Abschreibungen führen zudem dazu, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Wild Bunch AG eingetreten ist. Der Vorstand wird zeitnah eine Hauptversammlung einberufen und ihr den Verlust der Hälfte des Grundkapitals anzeigen.

*Eine Definition der Finanzkennzahl EBIT findet sich im Geschäftsbericht der Wild Bunch Gruppe 2021 auf Seite 28ff.

Mitteilende Person: Sophie Jordan (Vorstandsmitglied)

(Ende)

Aussender: Wild Bunch AG Adresse: Michaelkirchstr. 17-18, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: René Schwuchow Tel.: +49 30 880 91-746 E-Mail: rschwuchow@wildbunch.eu Website: wildbunch.eu

ISIN(s): DE000A2TSU21 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2023 14:10 ET (18:10 GMT)