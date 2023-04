Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung Solothurn, 26. April 2023



Ordentliche Generalversammlung der Espace Real Estate Holding AG Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

Auszahlung einer Dividende von CHF 5.75 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven (Vorjahr CHF 5.50)

Präsident und bestehende Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt

Anouk Marazzi als neues fünftes Mitglied des Verwaltungsrats gewählt

Konditionen und Termine zur Kapitalerhöhung stehen fest

Zustimmung zu allen Anträgen des Verwaltungsrats Die ordentliche Generalversammlung fand am 26. April 2023 im Landhaus Solothurn statt. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.

Steueroptimierte Dividende aus den Kapitaleinlagereserven Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 5.75 pro Namenaktie auszuzahlen (Vorjahr CHF 5.50). Sie ist verrechnungssteuerfrei und für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz auch einkommenssteuerfrei.

Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Hauswirth (Präsident), Christoph Arpagaus, Stephan A. Müller und Ueli Winzenried, wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Die zusätzlich nominierte Kandidatin, Anouk Marazzi, wurde von der Generalversammlung als fünftes Verwaltungsratsmitglied ebenfalls für die Amtszeit von einem Jahr gewählt. Alle Mitglieder des neuen Verwaltungsrats wurden zudem für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.

Informationen zur Kapitalerhöhung Der Verwaltungsrat der Espace Real Estate Holding AG hat anlässlich seiner heutigen Sitzung entschieden, eine Kapitalerhöhung aus dem von der Generalversammlung 2022 genehmigten Kapital durchzuführen. Mit der zeitnahen Investition dieser zusätzlichen Mittel in die konkrete Investitionspipeline soll der profitable Wachstumskurs von Espace nachhaltig fortgesetzt werden. Entsprechend fliessen die Investitionen insbesondere in Projekte oder Liegenschaften, welche auf Nachhaltigkeit und Zahlbarkeit ausgerichtet sind. Die Gesellschaft ist bestrebt, mit der konsequenten Umsetzung ihrer Strategie eine Vorreiterrolle im Immobiliensektor einzunehmen sowie einen wesentlichen Beitrag zum Wandel in der Branche zu leisten. Die nachhaltige Ausschüttungsrendite der Aktionäre bleibt nach erfolgter Kapitalerhöhung unverändert und die attraktive, dynamische Dividendenpolitik soll fortgesetzt werden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden zusätzliche Mittel durch Ausgabe von 241'413 neuen Aktien mit einem Nettoerlös von rund CHF 36.5 Mio. aufgenommen, was 12.5% des bestehenden Aktienkapitals entspricht. Das Bezugsverhältnis beträgt 8:1, d.h. acht gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von CHF 154.00 je neue Aktie. Bestehenden Aktionären wird die Möglichkeit geboten, eine neue Aktie zu beziehen, auch wenn sie über weniger als acht Bezugsrechte verfügen. Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist am 4. Mai 2023 (vor Handelsbeginn). Die Bezugsfrist dauert vom 4. bis 15. Mai 2023, 12.00 Uhr MESZ. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die beiden Ankeraktionäre Artemis Real Estate AG und Familie Dr. Christoph M. Müller haben sich verpflichtet, sämtliche ihnen zustehenden Bezugsrechte auszuüben. Des Weiteren werden die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien vollumfänglich von den beiden Ankeraktionären übernommen. Damit wird eine vollumfängliche Ausschöpfung des Angebots unter den bestehenden Aktionären und eine vollständige Realisierung des angestrebten Bruttoerlöses sichergestellt. Die Kapitalerhöhung wird von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager begleitet. Anlageentscheide müssen gemäss den im Prospekt der Gesellschaft dargelegten Informationen erfolgen. Der Prospekt kann in physischer Form sowie als PDF spesenfrei bei der Espace Real Estate Holding AG, Zuchwilerstrasse 43, 4500 Solothurn (Tel. +41 32 624 90 00 / Email: generalversammlung@espacereal.ch) bezogen werden.

Indikativer Zeitplan zur Durchführung der Kapitalerhöhung 3. Mai 2023 Auszahlung der Dividende 2022 an die bestehenden Aktionäre 4. Mai 2023 Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte (vor Handelsbeginn), Beginn der Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre 15. Mai 2023

12.00h (MESZ) Ende der Bezugsfrist, Zuweisung der nicht ausgeübten Bezugsrechte an die Ankeraktionäre 22. Mai 2023 Erster Handelstag der neuen Aktien, Zahlungsdatum,

Titellieferung



Ausblick Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden berichteten der Präsident des Verwaltungsrats,

Dr. Andreas Hauswirth und der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Lars Egger, den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären über das vergangene Geschäftsjahr sowie über die aktuelle Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die eingeschlagene Strategie von Espace, das Portfolio mit nachhaltigen und fossilfreien Wohnliegenschaften auszubauen und gezielt mit ergänzenden Nutzungen zu diversifizieren, hat sich bewährt und wird weitergeführt. Für 2023 wird ein solides Jahresergebnis erwartet. Weitere Auskünfte erteilen: Lars Egger Christian Froelicher

Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Finanzen / Mitglied der Geschäftsleitung 032 624 90 00 032 624 90 04 lars.egger@espacereal.ch christian.froelicher@espacereal.ch



Über Espace



Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio von Espace im Gesamtwert von 781,8 Millionen Franken ist breit diversifiziert mit einem hohen Anteil Wohn- und verschiedenen kommerziellen Nutzungen und gewährleistet regelmässige, stabile Erträge. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten schafft Espace attraktive, bedarfsgerechte und nachhaltige Wohnräume und Gewerbeflächen und steigert laufend den Wert ihres Portfolios. Espace ist solid finanziert mit einer Eigenkapitalquote von 43,1 Prozent und lässt ihre Aktionäre über eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an ihrem Erfolg teilhaben. Die Aktien der Espace werden auf den elektronischen Handelsplattformen der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.

